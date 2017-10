Quatre blessés dans un cortège nuptial

Par DDK | Il ya 1 heure | 114 lecture(s)

Quatre personnes, dont trois femmes, ont été grièvement blessées dans un accident de la circulation survenu, avant-hier en début d’après-midi, sur le CW4. Il s’agit d’un véhicule de marque ‘’Toyota Yaris’’ faisant partie d’un cortège nuptial venant d’Aït Yahia Moussa et se dirigeant vers Frikat. À la sortie Est de la ville, au lieu dit Les Vachour, sur une chaussée en pente, le conducteur, ayant perdu le contrôle de son véhicule, alla percuter de plein fouet le parapet en ciment installé le long du ravin situé sur le côté opposé. Aussitôt alertés, des éléments de l’unité locale de la protection civile se sont rendus sur les lieux pour évacuer les quatre blessés vers le service des urgences de l’EPH Krim Belkacem, tandis que les éléments de la brigade de la Gendarmerie ont immédiatement ouvert une enquête pour déterminer les causes exactes de l’accident. Il est à signaler que l’une des trois femmes blessées a été évacuée vers le CHU de Tizi-Ouzou, après qu’elle a subi les examens nécessaires à l’hôpital de Draâ El-Mizan. Il ne serait pas vain de rappeler que l’inconscience de nombreux conducteurs lors des cortèges nuptiaux est la cause de ces nombreux accidents de la circulation, bien souvent mortels.

Essaid Mouas