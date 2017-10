Un homme mortellement poignardé

Par DDK | Il ya 1 heure | 134 lecture(s)

Un jeune homme de 32 ans, répondant aux initiales K. B., a été mortellement poignardé durant la soirée d’avant-hier, en plein centre-ville de Haïzer, une commune située à 10 km au nord de la wilaya de Bouira. Selon des sources locales, la jeune victime a été poignardée suite à une dispute avec un autre jeune âgé de 31 ans. Ce dernier, qui avait usé d’une arme blanche, lui a asséné plusieurs coups de couteau, notamment au niveau du cœur et du ventre. Toujours selon nos sources, la victime a rendu l’âme sur le coup et des dizaines de citoyens avaient assisté à cette horrible scène. L’auteur du crime, qui était vraisemblablement en état d’ivresse avant de commettre son crime, a été interpellé quelques minutes après son acte par les services de la Police, alors que le corps sans vie du jeune de 32 ans a été transféré vers la morgue de l’hôpital de Bouira. Une enquête a été ouverte par les services de la Police, pour déterminer les causes exactes de ce crime.

O. K.