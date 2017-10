Le musée de l’eau rattaché à l’Agire

Par DDK | Il ya 1 heure | 92 lecture(s)

Un accord a été trouvé, la semaine écoulée, entre l'APC de Toudja et le ministère des Ressources en eau et de l'Environnement pour le transfert de la gestion du musée de l’eau de cette municipalité à l'Agence nationale de gestion intégrée des ressources en eau (AGIRE). Créé en 2011 dans une région recelant de ressources hydriques naturelles, ce musée, installé dans les locaux de l'ex-Souk El Fellah, était géré par l'APC de Toudja. Il renferme, entre autres, des expositions sur les techniques ingénieuses entreprises et développées par un ingénieur romain pour acheminer, durant l'occupation romaine de la région, de l'eau de la source vers la ville de Béjaïa, l'antique Saldae, via un aqueduc. L'ouverture de ce musée d'eau, unique en son genre en Algérie, a eu lieu grâce à une initiative émanant de l'association universitaire Géhimab. Lors de la rencontre ayant regroupé les autorités municipales de Toudja et les représentants du ministère des Ressources en eau, les discussions ont tourné essentiellement sur les modalités de ce transfert et le personnel qui devrait se charger de la gestion de la structure. L'APC de Toujda souhaiterait que des jeunes de la région soient recrutés pour assurer le fonctionnement du musée, qui reçoit, annuellement, des dizaines de visiteurs. Pour rappel, lors de sa visite dans la région, en mars dernier, à l'occasion de la célébration de la huitième édition de l'eau, le ministre des Ressources en eau et de l'Environnement avait promis l'intégration du musée de l'eau de Toudja à l'Agire. Cette dernière, créée en 2011, fédère cinq agences de bassins hydrographiques. La mission assignée à l'Agire, un établissement public de caractère industriel et commercial, est de développer et gérer le système de gestion intégrée de l'information sur l'eau à l'échelle nationale, de planifier et d'assurer la gestion intégrée des ressources en eau.

B. S.