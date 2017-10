On en est à la troisième édition

Par DDK | Il ya 1 heure | 94 lecture(s)

Le cours inaugural de la troisième édition des Cours d’alphabétisation en tamazight, dont le coup d’envoi a été donné avant-hier au CEM Mouloud Feraoun, était axé, cette année, sur un extrait du livre Amawel de Mouloud Mammeri, à l’occasion du centenaire de sa naissance (1917-2017).

Quelque 400 personnes, dont la majorité est constituée de femmes, sont inscrites aux cours d’alphabétisation en tamazight à Tizi-Ouzou, a indiqué le président de l'association Iqraâ, Hocine Khelid. Elles seront reparties sur 24 groupes, et encadrées par une dizaine d’enseignantes en tamazight engagées par le Haut Commissariat de l’Amazighité (HCA). Des sections seront ouvertes à travers les quatre coins de la wilaya, notamment Tizi-Ouzou Centre, Draâ Ben Khedda, Boudjima, Tigzirt, Azeffoun, Tizi Gheniff, Draâ El Mizan, Boghni, Ouadhias et Ain El-Hammam. S’agissant du programme, il est initié par le HCA et l’office national d’alphabétisation. À signaler qu’un plan de travail, constitué d’un programme en deux niveaux, a été élaboré par les 10 enseignantes de tamazight engagées par le HCA au niveau de l’association Iqraa pour la nouvelle année scolaire. Toujours en collaboration avec le HCA, un projet d’étude sur les richesses patrimoniales de la Kabylie sera réalisé, d’ici la fin de l’année en cours, par l’association Iqraa, annoncé lors d'une journée pédagogique organisée en septembre dernier. Cinq thèmes sont retenus pour ce projet de recherche qui sera déposé après finalisation au niveau du HCA, à savoir l’habit traditionnel de Kabylie, l’architecture, l’artisanat, l’agriculture et la poésie. Seront associés à ce travail, que mèneront les enseignantes de Tamazight engagées auprès de l’association, les femmes scolarisées dans les 21 sections ouvertes à travers les daïras de la wilaya, ainsi que des inspecteurs de la langue amazighe de la direction de l’éducation. Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que la rentrée scolaire officielle des cours d’alphabétisation en arabe et en français, a eu lieu le 1er octobre dernier, où l’on dénombre plus de 4 500 inscrits à travers la wilaya qui seront encadrés par 141 enseignants, repartis à travers 34 communes de la wilaya de Tizi-Ouzou.

Nadia Rahab