L’école d’Imoula menace ruine !

Les parents des élèves scolarisés à l’école primaire du village Imoula dans la commune de M’Cisna se disent «inquiets» pour la vie de leurs enfants. Et pour cause, cet établissement scolaire, selon l’association des parents d’élèves, risque de s’effondrer à tout moment. «Nous avons déjà tiré la sonnette d’alarme en saisissant qui de droit à l’effet de prendre en charge notre requête, mais sans résultat, jusqu’à maintenant; la situation évolue dangereusement avec la dégradation constante de l’école qui menace désormais ruine», s’inquiète-t-on. Craignant pour l’intégrité physique de leurs enfants, les parents en appellent aux pouvoirs publics. Ces derniers indiquent que les murs de cette école sont fissurés et la toiture risque de céder. «La vie de nos enfants et des personnels exerçant dans cet établissement est sérieusement en danger, nos enfants ne sont plus à l’abri d’une fâcheuse surprise qui peut tourner au drame, sachant que la saison des grandes pluies approche», s’alarme-t-on, demandant l’intervention urgente des services compétents pour prendre en charge ce problème.

F. A. B.