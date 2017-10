Un feu à failli ravager le tribunal

Par DDK | Il ya 1 heure | 110 lecture(s)

Avant-hier, aux environs de dix-sept heures, un incendie s'est déclaré au contrebas de l'ancien tribunal, menaçant l’institution judiciaire et quelques maisons. Le feu aurait été provoqué, selon certaines sources, par une incinération de déchets. En l’espace de quelques minutes seulement, les flammes ont ravagé tous les roseaux et les frênes, sis dans cet endroit. Il a fallu l'intervention rapide des sapeurs-pompiers pour circonscrire l’incendie, autrement, en sus du tribunal, il se serait propagé vers les neuf logements LSP et les autres habitations situées dans ce périmètre. Il est à rappeler qu'en juillet dernier, une grande partie du marché des vêtements ( bazar) a été entièrement décimée à cause, dit-on, d'un court-circuit électrique. Bien que nous soyons en saison automnale, la vigilance est toujours de mise.

Amar Ouramdane