Des mois pour ouvrir un compte devises !

Si le problème du paiement des pensions de retraités de France par la BADR d’Aïn El Hammam, semble réglé, ces derniers temps, par la disponibilité de fonds en devises, celui de l’ouverture des comptes en monnaie étrangère se pose à son tour de manière cruciale. Plusieurs citoyens devant déposer leurs dossiers au bureau de TLS Contact se plaignent de ne pas pouvoir fournir un relevé de compte en devises faute de compte au niveau de la banque. «Pour ouvrir ce fameux compte, les demandeurs doivent d’abord demander un rendez-vous et patienter plusieurs mois», nous dit un jeune candidat au voyage à l’étranger. Pour confirmer ses dires, nous avons appris, dimanche dernier, que la date de rendez-vous la plus proche se trouve être le 24 décembre prochain. Ainsi, on nous propose de nous inscrire sur un registre de plusieurs pages pour ouvrir un compte, puis obtenir le fameux relevé nécessaire dans la composition du dossier de demande de visa. «Nous acceptons les restrictions du consulat de France, souverain dans la délivrance de visas. C’est leur droit. Mais nous ne comprenons pas que les entraves viennent de chez nous. La bureaucratie a encore de beaux jours devant elle», clame un autre jeune venu dans le même but. «C’est les instructions, m’a-t-on dit» ajoute-t-il dépité et en colère. Ainsi, il n’est pas le seul à être «condamné à attendre» plus de deux mois avant de penser à demander un rendez-vous pour déposer son dossier de demande de visa d’entrée en France. Pour ne pas pénaliser les étudiants demandeurs de visa d’étude, le service concerné a pris l’initiative de les faire passer en priorité, durant l’été dernier, selon la date de rendez-vous que leur fixe TLS Contact. Un avantage pour les uns ou une concession pour les autres. Massi, l’un des jeunes rencontré sur les lieux, semble soulagé à la sortie de la banque. Il nous confie que sa période d’attente n’a pas dépassé un mois et qu’il vient de terminer les formalités lui permettant d’obtenir le fameux sésame français.

