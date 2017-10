Les céréaliculteurs se plaignent

Par DDK | Il ya 1 heure | 102 lecture(s)

Alors que la campagne labours-semailles 2017 bat déjà son plein à travers toute la vallée sud de la wilaya de Tizi-Ouzou, il n’en demeure pas moins que les céréaliculteurs de la localité de Tizi-Gheniff font face à une hausse inouïe de prix des engrais.

«Pour cette année, le prix de tous les engrais que nous utilisons pour la céréaliculture ont beaucoup augmenté, à savoir pour le superphosphate triple (TSP 46% P 205) qui était à quatre mille (4000) dinars le quintal est passé, cette année, à six mille (6000) dinars alors que pour le «Marblé» cédé à huit mille sept cent (8700) dinars, il est actuellement à plus de onze mille (11 000) dinars», déclarent les céréaliers, tout en n’omettant pas d’ajouter que pour les travaux de préparation de leurs parcelles à cultiver, «les labours reviennent à mille huit cent (1800) dinars l’heure alors que l’an dernier, c’était quinze mille (1500) dinars». Au demeurant, nos interlocuteurs dont certains ont été bien récompensés lors de la dernière récolte puisqu’ils sont arrivés à atteindre le rendement exceptionnel de trente (30) quintaux à l’hectare, demeurent très sceptiques pour la future récolte. «Pour avoir une bonne récolte avec un bon rendement, il faut que tous les facteurs et tous les moyens soient réunis à commencer par avoir une bonne semence, ce qui n’est pas toujours le cas pour la coopérative des céréales et des légumes secs (CCLS), notre fournisseur. Il faut ajouter également une quantité adéquate d’engrais ainsi que des désherbants qui sont également hors de prix», terminent nos interlocuteurs. Par ailleurs, certains fellahs dont les parcelles sont concernées par le futur aménagement de la nouvelle zone d’activités attendent, toujours, depuis 2010, le règlement de leurs dossiers d’indemnisation.

