Formation de secouristes en novembre

Une formation de premiers secours sera lancée par le Croissant Rouge Algérien (CRA), comité local de Draâ Ben Khedda. La formation en premiers secours, qui n’est pas à sa première session, débutera à partir du 7 novembre, selon le formateur Oukrine Hocine. Ce comité local s’est distingué tant par la multiplication de ces formations que par leur qualité. «L’ouverture des sessions en premiers secours se fait au niveau du siège sis rue Akkouche Ahmed, à proximité de l’école primaire Ammar Saïd 2», lit-on sur l’annonce placardée sur les murs de la ville. Les inscriptions se font les samedis et mardis entre 13 et 17 heures. Les responsables ont prévu cinq (5) sessions de 21 heures chacune s’étalant sur deux mois environ. «La session A : les samedis et mardis entre 17 et 19 heures (2 h x2), la session B : vendredi de 9 à 13 heures (3h), la session C : vendredi de 14 à 17 heures (3 h), la session D : dimanche de 17 à 19 heures (2h) et la session E : le mercredi de 17 à 19 heures (2 h)», confie-t-on. Le formateur nous donne des précisions concernant cette formation qui «comprend 80 % de pratique et 20 % de pédagogie. Nous formons entre 80 et 120 stagiaires par an et nous procédons à une formation non stop». Il explique que les intéressés devront se munir d’un dossier au moment de l’inscription, qui s’étale du 7 octobre au 4 novembre 2017, des pièces suivantes : 2 photocopies de la carte de groupage, 2 actes de naissance, 2 photos d’identités. Notre interlocuteur ajoute afin d’avertir les futurs stagiaires : «un examen blanc est prévu pour chacune des sessions portant sur des épreuves écrites relatives au leçons faites durant la formation pour tester les capacités d’assimilation des stagiaires et d’une épreuve orale : pratique sur le terrain. Et les stagiaires retenus durant cette première phase (examen blanc) passeront un examen final qui sera organisé et assuré par le comité de wilaya».

M. A. Tadjer