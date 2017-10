L'ONA lance sa campagne de curage

Par DDK | Il ya 17 minutes | 1 lecture(s)

Bien avant l'arrivée des grandes pluies, l'Office national d'assainissement a déjà mis en place son dispositif d'intervention. D'ailleurs, depuis la fin de l’été, ses équipes sont sur le terrain et s'attellent à curer les réseaux d'assainissement. Dans un communiqué, dont nous détenons une copie, les responsables de cet organisme reviennent sur tout ce qui a été fait et préparé, pour faire face aux événements pluvieux. «La contribution de l'ONA, dans la lutte contre les inondations, consiste à assurer un bon déroulement des campagnes de curage préventif des réseaux d'assainissement et des ouvrages annexes», souligne, d'emblée, ce document. Pour ce faire, ajoute-t-il, les équipes de l'ONA identifient les points noirs des réseaux constituant des zones sensibles. Aussi, poursuit ledit communiqué, ses équipes vérifient régulièrement et sécurisent le bon fonctionnement des équipements et des stations de relevage. «Ainsi, l'ONA, comme chaque année, a assuré de nombreuses actions préventives dans le cadre de la préparation de la saison hivernale, mais aussi curatives lors des événements pluvieux», rappelle le communiqué. Celui-ci signale que ses équipes axent leurs efforts sur la prévention par des opérations de curage préventif des réseaux qui permettent d'assurer l'écoulement normal des eaux pluviales, lors des événements pluvieux importants. Selon ce document, il est mis en place, à chaque fin de saison estivale au niveau de cet organisme, un dispositif spécial d'intervention contre les inondations. «L'ONA déploie, à chaque BMS, un dispositif d'alerte et d'intervention sur l'ensemble de la wilaya, permettant d'assurer un fonctionnement normal des infrastructures d'assainissement», informe le chargé de communication. Ce dernier explique que ce dispositif concerne la réception et les diffusions rapides (fax, sms..), ainsi que la mise en place des équipes d'intervention des unités sur les lieux d'intervention à chaque BMS (points à surveiller, équipes d'astreinte et de permanence, moyens à mettre en œuvre…). Par ailleurs, cet organisme se charge de transmettre aux autorités et à la direction générale de l'ONA, après chaque événement pluvieux, le bulletin de renseignements quotidien (BRQ), lequel résume les interventions réalisées et les moyens engagés durant la validité du bulletin. Dans un autre registre, signale le même document, l'ONA met à la disposition du citoyen des numéros d'appel et des registres de réclamation au niveau de chaque centre d'assainissement. «Durant la période de validité des BMS, des moyens humains et matériels sont déployés par l'organisation d'une rotation des équipes d'intervention avec la mobilisation d'une équipe de curage hydromécanique, constituée d'agents et de camion hydro-cureur, au niveau des centres», rapporte le communiqué. En conclusion, il est écrit que les équipes d'intervention au niveau des unités opérationnelles seront appuyées en cas de nécessité absolue par des équipes Task-Force de l'ONA, un centre d'intervention au niveau d'Alger intervenant comme «appui et support».

Amar Ouramdane