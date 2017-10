Des élèves exclus ferment le lycée

Par DDK | Il ya 1 heure | 82 lecture(s)

Jeudi dernier, des élèves exclus du lycée Badaoui Mohammed, de la commune de Bordj-Okhriss, à l’extrême sud de la wilaya de Bouira, sont montés au créneau pour réclamer leur réintégration.

Pour rappel, les élèves de ce lycée étaient en grève depuis lundi dernier, en guise de solidarité avec leurs camarades exclus. Les lycéens sont donc revenus à la charge, avant-hier, en fermant carrément l’établissement, dès 8h du matin, en empêchant les fonctionnaires et les enseignants de rejoindre les classes. Ces anciens élèves, au nombre de 22, s’estiment «lésés» par la direction de l’établissement, qui, selon eux «refuse d’étudier leurs recours». Ils ont aussi dénoncé la «non-tenue d’un conseil de classe exceptionnel au début de l’année», comme cela a été le cas dans d’autres établissements scolaires de la wilaya : «L’administration de notre lycée refuse d’appliquer les directives de la direction de l’éducation, qui a exigé au début de l’année la tenue d’un conseil de classe exceptionnel pour étudier nos demandes de réintégration, surtout que nous sommes tous âgés entre 16 et 17 ans et que nos moyennes l’année dernière dépassent toutes 9 sur 20 !», explique l’un de ces élèves, affirmant que la majorité de ces exclus n’auraient refait l’année qu’une seule fois durant leurs cursus scolaire : «Nous n’avons refaits l’année qu’une seule fois. Certains d’entre nous n’ont même pas refait d’année au lycée ! Nous croyons que nous avons le droit d’avoir une deuxième chance, surtout pour les élèves des classes de terminale. Il faut aussi préciser que nous n’avons jamais eu de problèmes d’ordre disciplinaire au cours de notre scolarisation au sein de ce lycée !». Les protestataires ont, par ailleurs, dénoncé le fait que l’administration du lycée «a accepté d’inscrire de nouveaux élèves, alors que ceux-ci ont été exclus d’autres lycées de la wilaya». «Au moins une dizaine de nouveaux élèves, exclus d’autres établissements, ont été réintégrés en scolarité dans notre établissement. Nous ne sommes pas contre le fait de donner des chances à d’autres élèves, mais nous réclamons nous aussi notre chance. Comment se fait-il qu’on nous refuse nos demandes de réintégration et qu’on accepte l’inscription d’élèves exclus d’autres établissements ? S’il y a des places pédagogiques vides, elles doivent nous revenir logiquement !», s’emporte Hamza, un autre protestataire. A noter, pour rappel, que des élèves exclus d’autres lycées de la wilaya, notamment au niveau des communes d’Ath-Rached, Ath-Leqsar, El-Esnam et M’chedallah, sont déjà montés au créneau en bloquant leurs lycées pour réclamer leur réintégration. En réponse à cette vague de protestation, le directeur de l’éducation avait instruit, au début de ce mois d’octobre, les directeurs de tous les lycées de la wilaya, de tenir des conseils de classes exceptionnels, pour étudier les possibilités de réintégration de l’ensemble des élèves exclus. Rappelons enfin que la grève des enseignants du lycée Mohammed Seddik Benyahiya, de la commune de Bouira, a été maintenue jeudi dernier pour la troisième semaine consécutive. Les professeurs grévistes réclament toujours le départ du directeur de cet établissement qu’ils accusent de mauvaise gestion. Les parents d’élèves de ce lycée se sont eux-aussi, manifestés jeudi dernier en adressant une requête écrite au directeur de l’éducation, où ils réclament une solution rapide à ce problème qui menace sérieusement le déroulement de l’année scolaire des élèves.

Oussama Khitouche