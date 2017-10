Plus de 4 quintaux de poulets avariés saisis

Par DDK | Il ya 17 minutes | 50 lecture(s)

Plus de quatre quintaux de viande blanche et 20 kilos d’abats de poulet impropres à la consommation ont été saisis, mercredi dernier, par les agents de la brigade de l’urbanisme et de la protection de l’environnement du 3earrondissement, relevant de la sûreté de la wilaya de Béjaïa, apprend-on de source autorisée. Cette importante quantité de poulet impropre à la consommation a été saisie dans plusieurs points de vente de poulet à Béjaïa-ville, lors d’une descente policière, précise-t-on. Les poulets saisis, ajoute-t-on, ne répondaient pas aux normes sanitaires et aux conditions d’abattage. Les trois individus impliqués dans cette affaire, âgés entre 29 et 39 ans, ont été présentés devant le juge d’instruction qui a établi un dossier pénal à leur encontre, tandis que les poulets saisis ont été détruits.

F. A. B.