Les professeurs en grève illimitée

Par DDK | Il ya 16 minutes

Les professeurs du lycée Ouarzedine Achour ont enclenché un mouvement de grève depuis mardi dernier, afin de «dénoncer l'insécurité qui règne au niveau de l’établissement».

En effet, le lycée, étant situé quelque peu en retrait de la ville, est devenu un endroit de regroupement de badauds et d’énergumènes de tous genres, venant se rafraîchir à la fontaine sise devant le portail du lycée. «Nous gardons toujours en mémoire l'agression d'un élève par une personne étrangère au lycée, devant les yeux de ses camarades et de l’enseignante, l'an dernier. C’était en pleine salle de classe», se rappellera un membre du collectif des enseignants grévistes. Pour notre interlocuteur, après quelques jours de grève, une commission dépêchée de la direction de l'éducation avait promis de répondre à leurs revendications, dont celle relative à l'insécurité : «Nos élèves sont constamment harcelés par ces bandes de voyous, notamment les filles. Lançant des obscénités à haute voix, ces délinquants nous perturbent le bon déroulement des cours», ajoutera la même personne. Le collectif d'enseignants se dit prêt à continuer ce mouvement de grève si le directeur de l'éducation ne se déplace pas sur les lieux, pour écouter leurs doléances. «A partir de dimanche (ndlr, aujourd’hui), ce sont les parents qui vont venir avec leurs enfants soutenir notre action. Nous attendons que le premier responsable de l'éducation, au niveau de la wilaya, vienne prendre les mesures qui s'imposent, afin que la sérénité revienne dans notre lycée, l'un des premiers au niveau de la région et de la wilaya», conclut notre interlocuteur. Si ce mouvement se prolonge, ce sont les élèves qui seront pénalisés et démobilisés, alors que les inscriptions au Bac ont déjà commencé. Il est à rappeler que l'an dernier, des mouvements de grève ont été observés pour soulever le problème de la vétusté de cet établissement, école primaire transformée en lycée après extensions.

Amar Ouramdane