Trois feux de forêts en 24 heures

Bien que la saison automnale ait débuté depuis quelques temps déjà, les températures restent élevées pour un mois d'octobre. Depuis avant-hier, pas moins de trois feux de forêts ont été enregistrés sur le territoire de la commune.

Le plus important a été signalé sur la route vers Tahachat. A ce niveau, en plus de la broussaille, quelques oliviers sont partis en fumée. Du côté de Beggas, un autre feu a ravagé quelques hectares de végétation. «On ne sait pas si on a affaire à des mercenaires. Sinon, comment expliquer ce phénomène dévastateur? Dès que le mercure monte, tout brûle. En tout cas, ce ne sont pas des feux accidentels, comme veulent nous le faire croire certains. Peut-être quand le thermomètre affiche 55°C du verre peut provoquer une étincelle en pleine forêt, mais, ce n'est pas le cas aujourd'hui quand la température ne dépasse pas les 30°C», pense un citoyen qui observait les flammes ravager une végétation luxuriante. Pour d'autres, c'est l’incinération des déchets et autres végétation morte qui est à l'origine de ces feux de forêts. «Même si on est en automne, il ne faudrait pas encore incinérer les déchets ou le fumier, notamment lorsqu'ils sont à proximité de maquis. Certains qui préparent la saison de l'olivaison n'hésitent pas à brûler le bois mort. Or, puisqu’il fait encore chaud, il faudrait se passer de cette tâche, en attendant l'arrivée des pluies et la baisse des températures», constate un oléiculteur. Fort heureusement, l'accès vers ces trois endroits était facile pour les services de secours qui ont circonscrit les incendies rapidement. Pour rappel, durant la saison estivale, une grande partie des oliveraies de la région a été la proie des flammes. Les dégâts ont été tellement importants que certains prédisent déjà que l'huile atteindra les 900 dinars le litre, voire plus. La vigilance est recommandée, tant que le mercure n'affiche pas les degrés saisonniers.

Amar Ouramdane