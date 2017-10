Caravane médicale à Ighil Larbaâ

Par DDK | Il ya 24 minutes | 38 lecture(s)

Dans les villages éloignés des grands pôles urbains de la wilaya de Bejaïa, beaucoup de personnes, notamment parmi la population âgée, négligent leur santé. Cela est surtout du par le fait de l’éloignement des hôpitaux et du manque des moyens de transport. Beaucoup d’autres personnes, faute de contrôles réguliers, traînent avec eux des maladies chroniques sans le savoir, telles que le diabète et l’hypertension. Ainsi, et dans l’optique d’ausculter un grand nombre de citoyens et dépister des maladies, l’EPSP d’El-Kseur, en collaboration avec l’hôpital d’Amizour, a organisé, dans la journée d’avant-hier, au village Ighil-Larbâa, situé sur les hauteurs de Barbacha, à la limite de la wilaya de Sétif, une caravane médicale composée de paramédicaux, de médecins généralistes et de spécialistes. Celle-ci a été accueillie avec beaucoup de joie par la population locale qui l’attendait dans l’enceinte de l’école du village. Les villageois ont, en effet, exprimé toute leur reconnaissance à toute l’équipe médicale qui s’est déplacée jusqu'à leur village, éloigné des hôpitaux d’Amizour et de Béjaïa. Une fois la caravane arrivée, les médecins se sont, aussitôt, mis au travail. Ils ont examiné un grand de villageois et procédé à des dépistages de diabète, d’hypertension et d’autres maladies. Les villageois étaient si satisfaits qu’ils ont souhaité que cette caravane leur rende visite «au moins deux ou trois fois dans l’année». De son côté, le Croissant Rouge-Algérien de la wilaya de Béjaïa, dans le cadre de sa mission humanitaire, s’est aussi mis de la partie, en délégant une équipe qui a distribué, en partenariat avec l’association du village, des effets vestimentaires aux familles démunies du patelin.

B. Mouhoub