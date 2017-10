Un mort et cinq blessés dans un accident

Par DDK | Il ya 26 minutes | 43 lecture(s)

Un accident de la circulation, survenu avant-hier vers 18 heures sur la RN15, à la sortie du chef-lieu de la commune d’Aghbalou, au lieudit Agoumadh, a fait un mort et cinq blessés. Selon une source locale, à l’origine de l’accident, la perte de contrôle d’un véhicule de marque «Lada Samara» qui a fini sa course dans un ravin. Aussitôt alertés, les pompiers de l’unité d’Aghbalou sont intervenus pour évacuer, dans un premier temps, les victimes de l’accident vers les urgences de la polyclinique d’Aghbalou, avant de les transférer aux urgences de l’EPH de M’Chedallah. Une des victimes, un jeune de 22 ans répondant aux initiales A. S., a rendu l’âme au cours de sont transfert à l’hôpital. Les cinq autres victimes s’en sortiront avec plusieurs blessures. Elles ont quitté l’hôpital dans la même soirée. A préciser qu’une enquête a été ouverte par la gendarmerie de Chorfa pour tenter de déterminer les causes de ce drame.

D. M.