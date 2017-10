Mort sur le coup du conducteur

Par DDK | Il ya 26 minutes | 47 lecture(s)

Hier matin, aux environs de huit heures, un camion de marque Schacman, chargé de sable, a chuté du haut du pont reliant la localité de Bordj-Mira au tunnel de Kherrata. Le conducteur, répondant aux initiales A.K et originaire de Tizi N’braham, dans la commune de Tala Ifassen, a malheureusement rendu son dernier souffle sur les lieux du drame. Venant de Kherrata en direction de Bordj-Mira, ce sont vraisemblablement les freins du véhicule qui ont lâché à l’intérieur du tunnel, soue l’effet du poids. Selon des témoins, le conducteur a tout fait pour stopper son camion et a tenté de le diriger vers la rambarde qui protège le pont. Mais la masse importante de sable qu’il transportait l’a précipité en bas du pont, dans une chute de près de 70 mètres. Une tragédie qui rappelle celle de Kherrata, où quatre femmes ont été fauchées par un camion dont le conducteur avait perdu le contrôle et l’avait abandonné. Hier, tous ceux qui ont assisté à l’accident ont salué le courage de défunt conducteur qui, au lieu d’abandonner son camion sans freins, a tenté d’éviter une autre tragédie. Des dizaines de voitures se trouvaient en effet sur sa trajectoire.

Saïd M.