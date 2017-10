Un groupe de six étudiants sélectionné

Par DDK | Il ya 1 heure | 90 lecture(s)

Un premier groupe de six étudiants, de l’institut de technologie et de la faculté des sciences économiques, a été sélectionné pour la mise en œuvre de six projets économiques productifs dans la wilaya de Bouira. «Ces étudiants-entrepreneurs ont déjà proposé des projets qu’ils auront à mettre en application dès cette année. Chaque partie s’occupera d’un chapitre bien précis, et ces projets passeront par trois étapes. À commencer par l’étude économique qui se fera par les enseignants de l’université, ensuite par l’étude du financement, qui se fera par le biais de différents dispositifs d’accompagnement et, enfin, interviendra la mise sur rail des projets avec l’aide des entreprises locales», explique le Dr Maâzouz, vice-recteur chargé de relations extérieures. Ce dernier précise que les projets favorisés par les instances économiques locales s’orientent vers le volet de la sous-traitance. Une réunion a regroupé les représentants de différents secteurs économiques locaux, privés et publics, et un programme d’activité a été adopté, début de l’année universitaire, rappelle notre interlocuteur. Selon le même responsable, l’objectif premier est d’améliorer la qualité de collaboration entre différents départements et instituts de l’université avec les acteurs économiques locaux : «Ce programme, qui impliquera plusieurs entreprises de production locales, ainsi que plusieurs administrations chargées de la promotion de l’investissement, se fera en plusieurs parties et plusieurs chapitres. Il comporte notamment l’organisation de plusieurs conférences et journées d’études, avec des thèmes riches et variés, qui visent à encourager les étudiants à s’impliquer dans la création d’entreprises», affirme Dr Maâzouz.

Oussama K.