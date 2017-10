Une caravane vendredi prochain à Ath Wizgan

Par DDK | Il ya 1 heure | 116 lecture(s)

Une caravane de dépistage du cancer du sein est attendue, vendredi prochain, à l’école primaire du village Ath Wizgan, dans la commune de Bouzeguène.

Visant à sensibiliser la gent féminine sur ce mal du siècle, cette opération, faut-il le noter, rentre dans le sillage des manifestations menées par l’association nationale Nor Doha d’aides aux personnes atteintes de ce type cancer en ce mois d’«Octobre rose». Un mois de mobilisation internationale pour le dépistage. Placée sous le thème «Prévention et dépistage du cancer du sein», les services qu’offrira la caravane attendue à Ath Wizgan seront entièrement gratuits et accessibles à toutes les femmes âgées de 40 à 65 ans, et ce, sans aucune condition. Les consultations se dérouleront, précisément, au niveau de l’unité de soins sise à l’école primaire du village. L’idée de cette initiative est fondée sur le principe du déplacement du médecin jusqu’à la patiente, notamment celle se trouvant en zone enclavée, comme c’est le cas la bourgade d’Ath Wizgan qui, en sus du manque de moyens qu’elle accuse, est éloignée des centres de soins et autres hôpitaux. Ainsi, et à l’effet de réussir cette action, l’association médicale Tiddukla Assirem Nath Wizgan, l’organisatrice de cette opération, a invité des professeurs et spécialistes de la santé, à savoir des gynécologues, des psychologues, des pédiatres, des neurologues, des cardiologues… Par cette action, il est question, donc, de sensibiliser et convaincre les femmes rurales à se faire dépister. Les spécialistes précisent, toujours dans la même optique, que si le cancer du sein est détecté à un stade précoce, les chances de le traiter efficacement sont supérieures à 90%. Le rendez-vous est donc donné à 9 heures du matin au niveau de l’école primaire Amarouche M’hand.

Mahdjouba Aggab