Souk El-Tenine en liesse !

Ils s’attendaient ces milliers de Téninois à ce qu’au moins un village de la région puisse être consacré dans ce populaire concours du village le plus propre, dédié à feu Rabah Aïssat, organisé chaque année par l’APW de Tizi-Ouzou. Il faut dire que la consécration (6e position) du village Ait-Izid, relevant de la même commune dans l’édition de 2016, a fait effectivement des émules à travers toute la circonscription de Maâtkas, où plusieurs villages avaient commencé à se préparer pour l’édition qui allait venir et les prochaines. Ainsi, dès la proclamation des résultats, avant-hier, la fierté se lisait à travers tous les visages à Souk El Ténine-ville, où l’on parlait que de cela dans la place publique. Deux villages, à savoir Izaouiène (7ème) et Tighilt-Mahmoud (8ème), ont été élus sur le podium des villages les plus propres de la wilaya de Tizi-Ouzou. Aussi, on croit savoir que les villages en question vont bientôt organiser des assemblées générales pour préparer des festivités liées à cette consécration. Pour la commune de Maâtkas, les villages d’Aït-Ifrek, Icherkiene, Bouarfa, Aït-Zaïm et bien d’autres comptent être au rendez-vous lors des prochaines éditions, en entamant déjà les préparatifs notamment à Aït-Ifrek et Icherkiene.

