Engouement pour la vaccination antigrippale

Lancée depuis dimanche dernier, la campagne de vaccination a provoqué un remarquable engouement au niveau des services de la prévention relevant de l'EPSP d'Ahnif. Le Docteur Bahloul, responsable de ce service, affirme que ce sont 6 100 doses de ce vaccin qui ont été attribués à la circonscription de M'Chedallah. Celles-ci ont été réparties à travers les différentes polycliniques et les unités de soins. Notre interlocuteur dira que cette campagne de vaccination antigrippale cible les personnes de plus de 65 ans des deux sexes, les malades chroniques de tout âge, les femmes enceintes et enfin le personnel de la santé, tous corps confondus. Le même responsable indique, aussi, que ce premier quota sera renouvelé dès son épuisement. Nous apprenons, dans la foulée, que l'EPH Kaci Yahia, de la ville de M’Chedallah, a bénéficié d'un quota de 400 doses pour son personnel et les malades hospitalisés dans cette structure de la santé. Rappelons que ce service de prévention occupe l'ancien centre de santé du chef-lieu de commune de M'Chedallah, dont une aile est cédée au pavillon des urgences relevant de l'EPH. Ces deux services des plus névralgiques, qui reçoivent des centaines de malades quotidiennement, sont très exigus et se gênent mutuellement. De l’avis des personnels, des opérations d’extension s’imposent afin d’offrir plus de capacités d’accueil et d’espaces de travail pour les praticiens des deux structures. Il utile de noter que les services de la santé publique (DSP) de la wilaya de Bouira ont reçu récemment 45 605 doses de vaccins antigrippal auprès de l’Institut Pasteur d’Alger. Ces doses ont été reparties sur les 5 EPH et 5 EPSP de la wilaya et l’établissement hospitalier spécialisé en Psychiatrie de Sour El Ghozlane.

Oulaid Soualah