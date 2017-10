Ahcène Belarbi reconduit à la tête de l’association

Par DDK | Il ya 34 minutes | 64 lecture(s)

Après un premier report faute de quorum, la deuxième assemblée générale à laquelle a appelé le bureau de l'association des oubliés de l'histoire de l'insurrection de 1871 (déportés algériens en Nouvelle-Calédonie), a eu lieu au début de la semaine dérnière à la salle de réunion de l'APC de Draâ El-Mizan.

En effet, pour cette deuxième rencontre, il y a eu beaucoup de monde que prévu. Des familles étaient même venues d'autres wilayas, à l'exemple de Bordj Bou Arreridj, Boumerdès et Alger. Cet épisode douloureux de l'histoire contemporaine d'Algérie intéresse plus d'un. Cela a, d'ailleurs, réjoui le bureau de l'association venu au grand complet pour renouveler ses membres, après que son agrément eut expiré. Les membres du bureau sortant, à leur tête son président M. Ahcène Belarbi, ont présenté pour une autre fois devant l'assistance le bilan de leurs activités, notamment la visite de cet infatigable président en Nouvelle-Calédonie en 2016. Il s'est attardé longuement à raconter ce périlleux voyage au pacifique, où il a donné ses éléments de recherches et ses découvertes au pays de ces Algériens déportés depuis un peu plus de 140 ans. En tout cas, l'ordre du jour de cette assemblée supervisée par un huissier de justice était le renouvellement de l'organe suprême de la dite association. Au terme de cette AG, M. El Hadj Ahcène Belarbi a été reconduit au poste du président, secondé par des vice-présidents, à savoir Rabah Tellache, Gallèze et le secrétaire général reconduit lui aussi, M. Farid Tellache. En dépit de son âge avancé, M. Ahcène Belarbi compte continuer ce combat jusqu'à la reconnaissance de ces déportés comme martyrs de l'Algérie, à l'instar de tous les martyrs tombés pour la libération du pays et à arracher à leurs descendants le statut d'Algériens et de passeport algérien. «Nous nous battrons jusqu'à la reconnaissance de nos aïeux qui combattirent les forces de l'occupation en résistant à leur assaut. C'est un devoir que nous devons honorer», nous a déclaré un membre du bureau. Pour le secrétaire général de l’association, M. Farid Tellache, cette deuxième mandature constitue une étape cruciale afin d'atteindre les objectifs pour lesquels l'association a été créée. «Nous avons eu de nouvelles adhésions et nous appelons d'autres à se joindre à nous pour aller de l'avant. Pour le moment, notre souci majeur est de trouver un local. Nous avons eu une promesse de la part de l'ex-président d'APC, M. Ahcène Mansouri, aujourd'hui, député. Nous attendons toujours le concret», a conclu notre interlocuteur. Amar Ouramdane