Un mort et trois blessés dans un carambolage

Une personne a trouvé la mort et trois autres ont été blessées, avant-hier jeudi, suite à un accident sur l’autoroute est-ouest, près de la commune de Kadiria, au nord-ouest de Bouira. Selon les informations recueillies, l’accident s’est produit suite à un carambolage qui a impliqué deux camions semi-remorques et une voiture touristique de type Peugeot 301. Le conducteur du premier camion, qui a perdu le contrôle de son véhicule en raison d’une vitesse excessive et de l’état glissant de la chaussée, a perdu la vie après le violent choc avec le second camion et la voiture touristique. Trois autres personnes ont été grièvement blessées dans cet accident. Les quatre victimes ont été évacuées vers l’hôpital de Lakhdaria et une enquête a été diligentée par les services de sécurité pour déterminer les causes exactes de ce nouveau drame sur les routes de Bouira. À noter, aussi, que l’accident en question a provoqué un énorme embouteillage sur l’autoroute Est-ouest. Un bouchon qui a duré tout un après-midi. O. K.