Les jeunes nettoient leur village

Par DDK | Il ya 51 minutes | 79 lecture(s)

À l'appel d'un groupe de jeunes, des dizaines de citoyens se sont rassemblés au lieu-dit Idalithène (quatre chemins), avant-hier vendredi, pour participer à une vaste opération de nettoyage le long du chemin communal, allant du village jusqu'à la RN25, sur une distance de plus de trois kilomètres. En effet, cette initiative a été prise par ces jeunes parce que les bordures de cet axe routier très fréquenté, servant de passage aux automobilistes qui se dirigent vers Tizi-Gheniff et même vers la wilaya de Boumerdès, sont infestées d’ordures. «On ne peut accepter que cette route devienne un dépotoir pour les canettes et autres détritus», confie un organisateur du volontariat. Durant toute la journée, pas moins d'une centaine de sacs-poubelles ont été remplis de bouteilles en plastique, de canettes vides et d’autres déchets. Ils ont été déposés au lieu-dit Tamda Ali. «Malheureusement, nous ne trouvons pas de lieu où déposer tous ces sacs-poubelles remplis, d'autant que ce sont des déchets qu'on ne peut acheminer vers le CET de Draâ El-Mizan parce qu’ils doivent être traités», répondra un volontaire. En tout cas, la mobilisation a été telle qu'il ne restait rien sur les accotements en question, qui, jusque-là, débordaient de détritus de tous genres et offraient un décor hideux. Les organisateurs souhaitent que leur appel soit entendu par les usagers de cette route : «S'il vous plaît, ne jetez plus vos ordures et vos déchets sur cette route. En tout cas, nous installerons des panneaux interdisant tout jet d’ordures (…)», se contente dire un autre organisateur, qui remerciera, au passage, aussi bien les volontaires que ceux qui ont contribué financièrement à l’opération. Si sur ce plan nettoyage, il y a satisfaction, sur le plan praticabilité de la route, c’est loin d’être le cas. Avec le passage du réseau de gaz naturel, elle a été dégradée et les fossés ont été obstrués par des terres et des gravats. D'ailleurs, suite aux pluies de jeudi dernier, la chaussée a été entièrement envahie par la boue et le gravier, à telle enseigne qu’au niveau de certains virages dangereux, nombreux sont les automobilistes qui ont failli perdre le contrôle de leurs véhicules. Les habitants du village interpellent de vive voix les autorités de l'APC d'Aït Yahia Moussa à réagir avant les grandes pluies.

Amar Ouramdane