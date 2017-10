Le dossier pris en charge

Par DDK | Il ya 52 minutes | 87 lecture(s)

Le wali de Béjaïa, Mohamed Hattab, a convié, avant hier samedi, les représentants des propriétaires terriens des communes de Bouhamza et Tamokra, expropriés dans le cadre de la réalisation du barrage de Tichy Haf. Cette entrevue a été organisée dans le but de clore, définitivement, l’épineux dossier de leur indemnisation. Les expropriés, signalons-le, ont dû attendre trente ans durant pour, enfin, se faire entendre. Leur requête semble, désormais, prise en charge. Étant convaincu que la prise en charge de ce dossier passe par l’implication de toutes les parties, le wali de Béjaïa a invité le secrétaire général du ministère des Ressources en eau et les directeurs généraux de l’Algérienne des eaux et de l’Agence nationale des barrages et des transferts (ANBT) à prendre part à cette séance de travail. «Une délégation composée de M. le secrétaire général du ministère des Ressource en eau et des directeurs généraux de l'ADE et ANBT s'est déplacée, à la demande de M. le wali, à Béjaïa, pour régler les problèmes de ces citoyens», informe la cellule de communication de la wilaya. La même source précise : «M. Belkateb El Hadj, secrétaire général du ministre des Ressources en eau, s'est engagé à réévaluer les terrains et procéder aux indemnisations de manière équitable des expropriés des deux localités de Tamokra et de Bouhamza». Il importe de signaler que le nombre des expropriés dans le cadre de la réalisation du barrage de Tichy Haf est de l’ordre de 1 010. Les derniers lopins de terre de ceux-ci avaient été recensés, pour rappel, dans le cadre cette opération il y a de cela… trente ans !

F. A. B.