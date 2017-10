Reprise des travaux des champs à Tamassit...

Par DDK | Il ya 39 minutes | 38 lecture(s)

Après de longs mois de sécheresse et de chaleur, les agriculteurs de Tamassit, dans la commune d’Aghribs, reprennent espoir à la faveur des dernières averses qui ont «revivifié», notamment, les oliviers.

Ainsi, il commence aussi à faire froid dans les hauteurs de la Kabylie, notamment au nord de la wilaya de Tizi-Ouzou, à la limite de la vallée de Sbaou, qui se trouve en face du mont Tamgout. Un site féérique et impressionnant de par la splendeur de ses paysages. Ainsi donc, les paysans reprennent ces jours-ci le travail des champs, et ce, dans une ambiance qui s’apparente, à s’y méprendre, à une véritable fête. Avant-hier, le soleil était au rendez-vous, et les champs étaient «envahis» par les fellahs, dont certains sont venus d’Alger et des villes voisines, pour préparer, eux-mêmes, les sols des oliveraies de leurs ancêtres. L'automne s'installe, donc, en douce, sur les hauteurs de la Kabylie, à l’instar des autres régions du nord du pays. Pour beaucoup de villageois, la saison oléicole à Tamassit va débuter incessamment, sachant qu’homme et femmes, et parfois enfants, prennent, quotidiennement, depuis quelques jours, la route vers les champs pour s’adonner à toutes les activités champêtres nécessaires à une bonne campagne oléicole. Armés du matériel de travail indispensable à ce genre d’activité, les paysans s’affairent, notamment, à nettoyer le sol des oliveraies, en ramassant les feuilles mortes à l’aide de râteaux, et parfois de haches pour déraciner les herbes sauvages et les plantes épineuses, telles que l’églantier, appelé en kabyle ‘’tiferth’’. A signaler que cette action de nettoyage est nécessaire pour une bonne campagne oléicole. C’est ce qu’affirme D’a Ahmed, un paysan de cette contrée : «chaque année, et après les premières pluies d'automne, tout le monde se prépare à débroussailler et nettoyer le sol des oliveraies, afin de mener une campagne de cueillette dans les meilleures conditions. Cette étape est très importante». Il a regrette, dans le même sillage, que la plupart des oliveraies dans le village se situent sur des collines abruptes, inaccessibles aux automobilistes, chose rendant la tâche du transport de la production difficile. Ce rendez-vous annuel qu’est la cueille des olives est sommairement une tradition familiale, durant laquelle tout le monde fait preuve d’entraide et de solidarité villageoise. Un moment, donc, empreint d’une ambiance de fête et de joie, resserrant et consolidant, par là même, les liens sociaux entre villageois.

Ali Iber