Plus de 7 milliards dégagés

La commune d’Ouzellaguen a dégagé une enveloppe budgétaire d’un montant de 7,52 milliards de centimes, pour la réhabilitation du réseau routier. C’est ce que nous avons appris des responsables de la municipalité, selon lesquels ces crédits ont été ouverts sur la section équipement du budget communal de l’exercice en cours. Un ensemble de quatre projets est, donc, inscrit au programme, pour bénéficier d’une couverture sur ces subsides, informe-t-on. C’est ainsi qu’il est projeté l’aménagement et le revêtement de la piste reliant la localité Agoumatine, située en surplomb de la ville d’Ighzer Amokrane, au village Taghourast, relevant de la commune limitrophe de Chemini. Cet axe routier, qui se taille la part du lion, en absorbant près de 30% de l’enveloppe globale, sera réhabilité sur un linéaire de 1 500 mètres. Une autre opération de même nature est retenue sur un tronçon de 1 400 mètres linéaires de la route, faisant jonction entre le village Bouchibane et Thakerouth Atouche, via le lieu-dit «Pont romain». Le village Khenfor, situé dans la plaine de la Soummam, n’est pas en reste, puisque le chemin vicinal qui le relie à la ville d’Ighzer Amokrane sera tapissé d’une couche de béton bitumineux, depuis le passage à niveau jusqu’à la fontaine publique. Il en est de même pour la piste du village Issouguane, niché en altitude. La voie d’accès à ce village, qui, faut-il le rappeler, a déjà bénéficié d’une opération de restauration sur les exercices budgétaires précédents, verra la portion restante, longue de 320 mètres, aménagée et revêtue. Tous ces projets sont en voie de lancement, fait-on savoir. «Les contrats ont été engagés auprès du contrôleur financier. Les ordres de service pour le démarrage des travaux seront notifiés aux entreprise retenues sitôt cette procédure achevée», a indiqué un responsable de l’APC.

N Maouche.