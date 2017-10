Un jeune blessé par arme à feu

Par DDK | Il ya 11 minutes | 1 lecture(s)

Une altercation entre deux jeunes de Takerboust, dans la commune d’Aghbalou, survenue mardi soir vers 23 heures, a vite dégénéré lorsque l’un des jeunes a usé d’une arme à feu pour tirer sur l’autre. Selon nos informations, les deux jeunes, amis de longue date, ont eu une dispute verbale avant que le plus jeune d’entre eux, âgé de 24 ans et répondant aux initiales de F. B., est parti chercher une arme automatique, un PA selon certaines sources, et ouvrir le feu sur son ami. La victime, âgé de 39 ans et répondant aux initiales de S. M., a pris une balle dans la jambe et a été évacué aux urgences de l’hôpital Mohamed Boudiaf de Bouira. Après avoir reçu les soins nécessaires, le blessé a quitté l’hôpital le lendemain. Quant à l’agresseur, il serait toujours en cavale et les éléments de la gendarmerie de Chorfa ont effectué une perquisition, mercredi soir, en son domicile. Une opération de recherche est en cours pour retrouver le fugitif, alors qu’une enquête a été ouverte par la Gendarmerie nationale pour tenter d’élucider les tenants et les aboutissants de cette affaire qui a failli tourner au drame.

B. A.