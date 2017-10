Engouement des femmes rurales

Par DDK | Il ya 11 minutes | 1 lecture(s)

C'est avec un grand soulagement que les femmes rurales de Helouane, une zone montagneuse et enclavée relevant de la commune de Bounouh, ont accueilli le lancement des cours d’alphabétisation.

En effet, deux enseignantes, l'une en langue arabe et l'autre en langue amazighe, viennent d'être affectées à l'école primaire 1er Novembre 1954. Selon, M. Saïd Semoudi, un fort engouement a été observé lorsque les inscriptions ont été lancées. «Nous remercions par cette occasion M. Hacène Slimani, du service du centre d'alphabétisation de Tizi-Ouzou, qui a répondu favorablement à notre demande. Il faut dire que dans notre village, il y a beaucoup de jeunes filles qui n'ont pas eu la chance d'aller en classe faute d'école. Il faut dire que ce n’est que récemment qu’un établissement scolaire a été ouvert au village. C'est une occasion pour ces mères de familles d'apprendre à lire et à écrire afin d'aider leurs enfants», dira notre interlocuteur qui n'oubliera pas aussi de remercier la directrice, Mme Fouchal, qui a mis tous les moyens nécessaires pour le bon déroulement des cours. Il y a lieu de souligner que pour ce début, l'enseignante de tamazight a tracé un programme spécial pour apprendre d'abord à ces apprenantes l'alphabet latin avant d'entamer l'initiation à tamazight. «Tout d'abord, il faut maîtriser les caractères latins avant de passer à ceux de tamazight parce qu'avec Tifinagh, ce sera plus complexe d'autant plus que ces femmes sont âgées», expliquera notre interlocuteur. Dans le même ordre d'idées, il y a lieu de souligner que M. Mohamed Belkadi, ancien cadre de l'éducation nationale en retraite, s'adonne depuis des années à améliorer le niveau scolaire des élèves, notamment ceux de la 4e AM en langue arabe et les autres matières enseignées dans cette langue, en leur donnant des cours de soutien bénévolement : «Je veux faire profiter ces élèves parce dans notre village, nos élèves n'ont pas de chance de se faire payer des cours de soutien. J'ai remarqué que depuis que j'ai pris cette initiative, il y a de cela trois ans, nos élèves obtiennent de bons résultats dans ces matières. Je souhaite que d'autres viennent assurer les cours dans les langues étrangères», nous répondra ce cadre en retraite.

Amar Ouramdane