Campagne de vaccination anti-rougeole et rubéole

Par DDK | Il ya 22 heures 13 minutes | 499 lecture(s)

L’Établissement public de santé de proximité de Kherrata a lancé une campagne de vaccination dans le milieu scolaire contre la rougeole et la rubéole. Une opération qui s’étalera jusqu’au sept janvier de l’année prochaine et touchera les enfants scolarisés âgés de 6 à 14 ans, soit de la 1ère année primaire jusqu’à la 4ème année moyenne. Elle concerne l’ensemble des six communes relevant de sa circonscription sanitaire, composée des communes de Kherrata et Darguina, Draâ-El-Caïd, Taskriout, Aït-Smaïl, et Tamricht. Cette opération, lancée au profit de cette jeune catégorie, sera mise en œuvre durant toute la campagne au niveau des polycliniques, les centres de santé et salles de soins implantées sur les territoires de ces communes, selon les programmes arrêtés pour chacune de ces unités. Selon le chargé du déroulement et du suivi de cette action sanitaire, le nombre total des enfants qui seront vaccinés est de 11 529 pour les enfants du cycle primaire et 7 956 pour le moyen .Tous les moyens humains et matériel sont été mobilisés à cet effet par la direction de l’établissement en question, pour mener dans de bonnes conditions cette campagne de santé publique, sachant qu’il s’agit que la rougeole et la rubéole sont des maladies contagieuses auxquelles sont exposées plus particulièrement les tranches d’âges les plus vulnérables. Selon les informations recueillies au sujet de ces deux infections, la rougeole est une maladie virale extrêmement dangereuse. Elle était responsable d’une grande mortalité chez l’enfant. Sa transmission se fait essentiellement de personne à personne par projection de gouttelettes de salives. La rubéole, quant à elle, est une maladie infectieuse très contagieuse qui touche surtout les enfants. Mais elle peut s’avérer grave chez la femme. Sa transmission se fait également de la même manière que la rougeole.

Slimane Zidane