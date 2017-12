L'aârch N'Ath Smaïl se mobilise pour la petite Ines

Par DDK | Il ya 5 heures 37 minutes | 256 lecture(s)

Le comité du village en collaboration avec l'APC de Bounouh et le Croissant Rouge Algérien de Boghni, soutenu par d'autres associations et comités locaux, a lancé un appel de solidarité à l'intention des citoyens en général, des bienfaiteurs et des donateurs en particulier pour aider la petite Inès âgée de sept ans qui souffre de cécité. L’appel signé par les initiateurs ainsi que les autres associations est placardé sur tous les murs non seulement de cette APC ou de ce village mais aussi à travers toute la wilaya. Les jeunes ont déjà commencé leurs sorties afin de récolter des dons. «Le comité du village de Vaâli en collaboration avec l'APC de Bounouh et le Croissant Rouge de Boghni lancent un appel urgent à l'intention des citoyens, des donateurs, des bienfaiteurs et toute âme charitable pour la prise en charge financière des soins nécessaires de la petite Inès Abbas âgée de 7 ans», lit-on sur l’appel. Et de poursuivre: «devant l'incapacité de sa famille de la prendre en charge, nous lançons un appel de solidarité et de détresse car ce petit ange nécessite une intervention chirurgicale à l'étranger (Espagne). La petite Inès souffre d'une maladie au niveau de ses yeux qui l'a rendue aveugle. Cette intervention est estimée à deux millions de dinars». Un numéro de téléphone est mis à la disposition des personnes désireuses apporter leur aide (06 61 27 38 63), ainsi que le numéro du CCP de son père, Ferhat Abbas : 0019655345 clé 83.

A. O.