L’opération «Pour un hiver chaud» lancée

C'est l'hiver. De nombreuses familles, notamment des veuves sans aucune ressource, sont dans le besoin. Comme chaque année, l'association Kafil El Yatim lance son opération «Pour un hiver chaud».

D'ailleurs, ses membres ont multiplié leurs contacts avec les bienfaiteurs, les donateurs, les âmes charitables ainsi que les amis de l'association pour réussir cet élan de solidarité. «Pour le moment, nous sommes préoccupés par le cas de quatre familles qui sont dans le dénuement absolu. Nous les avons visitées et nous avons déjà commencé à nous atteler pour leur venir en aide dans les plus brefs délais. Imaginez que dans une famille où l'on a recensé dix filles, brillantes à l'école, il n'y a même pas le minimum pour une vie décente. Nous avons estimé les travaux à entreprendre. Cette famille a besoin d’un aménagement intérieur au niveau de son habitation, du chauffage, des couvertures, de la literie et des vivres. Vraiment, cela fait mal au cœur», confie M. Mourad Sekhi, en sa qualité de premier responsable de Kafil El Yatim à Tizi-Ouzou. Et de poursuivre: «Notre action envers les familles nécessiteuses a commencé. Pas loin qu'avant-hier, nous avons remis un réfrigérateur à l'une d'elles. Puis, nous avons recouru aux réseaux sociaux afin de lancer un appel en direction des citoyens pour venir en aide à ces familles. Déjà, nous avons constaté que cela a eu un large écho parce que nous avons été même contactés de l'étranger par nos émigrés qui ont exprimé leur solidarité». Par ailleurs, ce bénévole nous apprendra que l'opération «Pour un hiver chaud» touchera environ mille trois cents familles résidant sur le territoire de la wilaya. «J'espère que ce sera une réussite comme les actions précédentes parce que nos amis donateurs et bienfaiteurs ne lésinent pas sur les moyens à mettre en œuvre pour soulager ces veuves et ces orphelins», dira-t-il. Il est à rappeler que cette opération concerne la distribution de matelas, de couvertures, de couettes, d'appareils de chauffage et des couffins alimentaires. «Dès que nous aurons répondu aux familles dont je vous ai parlé, nous passerons à l'action. Nos équipes se déploieront sur le terrain durant tout l'hiver afin d'accompagner ces familles comme nous l'avions fait auparavant. Encore une fois, je remercie toutes les personnes qui contribuent et contribueront à cette solidarité ainsi que les bénévoles de l'association qui ne ménagent aucun effort pour être aux côtés des veuves et des orphelins», conclut Mourad Sekhi.

Amar Ouramdane