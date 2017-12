La foire du miel dès demain

Par DDK | Il ya 5 heures | 278 lecture(s)

La deuxième édition de la foire du miel aura lieu à Sidi-Aich, du 26 au 28 du mois en cours. Cette manifestation organisée conjointement par la direction des services agricoles de la wilaya de Béjaïa, la chambre d’agriculture, la subdivision de l’agriculture de Sidi-Aich et l'association des agriculteurs de la commune d'Akfadou «Akfagriculture», se tiendra à côté de la bibliothèque communale de Sidi-Aich. Plusieurs exposants viendront de différentes communes pour faire connaitre et proposer du miel et tous ses dérivés sous toutes ses saveurs. Ainsi, on y trouvera certainement, du miel de thym, d’eucalyptus, de romarin, de lavande, de jujubier, mais également de la gelée royale, du pollen, de la cire et autres produits de la ruche. C’est donc l’Akfadou, grâce aux pluies de l’été dernier dont elle a bénéficié, qui sera omniprésente durant cette manifestation. Cette édition (exposition-vente) drainera sans doute un public nombreux à Sidi-Aich.

Rachid Z.