Plusieurs personnes arrêtées par la police

Par DDK | Il ya 6 heures 41 minutes | 402 lecture(s)

Deux individus ont été arrêtés, la semaine écoulée, à Boghni, par les éléments de la BRI, suite à des informations faisant état de détention d’armes à feu de 4e et 6e catégorie. Des munitions de différentes catégories ont été également saisies, ainsi que des photos obscènes, a indiqué, hier, un communiqué de la sûreté de wilaya de Tizi-Ouzou. La même source a fait également état du démantèlement, par les policiers de Tamda, d’un réseau composé de cinq personnes, originaires de Tizi-Ouzou, Larbâa Nath-Irathen et Ouaguenoun, spécialisées dans la falsification des documents administratifs, moyennant des sommes d’argents. Cette opération a permis aussi la saisie du matériel utilisé par ce réseau. Deux d’entre ces personnes ont été mises en détention préventive, tandis que les trois autres ont été placées sous contrôle judiciaire. Un autre coup des services de police a permis de mettre fin aux agissements de trois individus âgés de 23, 27 et 29 ans, demeurant à El-Harrach, dans la wilaya d’Alger, sur lesquels 2kg et 160 g de kif traité ont été récupérés après fouille de leur véhicule. Ce dernier a été d’ailleurs immédiatement saisi. Un autre homme, âgé de 26 ans, résidant à la Haute-ville de Tizi-Ouzou, a été appréhendé en possession de 75 grammes de kif traité destiné à la commercialisation. Toutes les personnes arrêtées ont été présentées devant les parquets de séant qui ont ordonné leur mise en détention préventive.

M.A.T