Vaste opération de tri sélectif des déchets

Par DDK | Il ya 6 heures 42 minutes | 330 lecture(s)

La commune de Makouda, située au Nord-ouest de la wilaya de Tizi-Ouzou, a lancé une vaste opération à même d’en finir avec le phénomène du foisonnement des déchets qui prolifèrent ici et là sur le territoire de la municipalité, notamment sur les abords de la RN71.

Il faut dire aussi que cette opération est considérée par les citoyens comme un signe positif de la détermination de l’actuelle APC, fraîchement élue. Dimanche dernier donc, selon le responsable de ce créneau au niveau de la commune, l’école Ali Rabia a abrité une journée spéciale sensibilisation et vulgarisation au sujet du tri sélectif. Des expositions et des communications ont été présentées afin de motiver et de donner à la population les instruments nécessaires pour s’adapter aux techniques. Il est vrai que le tri des déchets n’est pas difficile, mais il est indispensable de vulgariser. Par ailleurs, des sorties dans les villages ont été effectuées dans la même optique. Les communes, comme Makouda, à l’instar de toutes les communes de la wilaya, ne peut réussir une opération quelconque sans les villages. Le tri sélectif, une fois réussi dans les localités, devient une réalité concrète. «Cette initiative est à saluer, car c’est un travail qui nécessite de la patience et surtout de la volonté. L’opération menée à Makouda est également un signe que l’environnement commence à retrouver sa vraie place», se réjouit un citoyen. L’autre signe qui prête à l’optimisme, c’est la disposition des populations à passer à ce mode de gestion des déchets. Bien plus, elles en demandent. Preuve en est, le tri sélectif est adopté par de nombreux villages de la wilaya et de nombreux quartiers de la ville de Tizi-Ouzou. Tarihant, village situé également dans la daïra de Makouda, est passé à cette technique avec succès. Mené par des jeunes très dynamiques de l’association Garoura, le tri est une grande réussite pour ces villageois soucieux de la propreté de leur village. Cependant, dans plusieurs quartiers du grand village qu’est Tarihant, les bacs sont souvent pleins, mais les services de la voirie communale tardent souvent à passer les vider. Un déséquilibre qui commence hélas à décourager les citoyens. Pourtant, les déchets sont sortis dans la tranche horaire demandée, mais les camions de la voirie se font lents à apparaître.

Akli N.