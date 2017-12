Campagne de sensibilisation de la police

Par DDK | Il ya 6 heures 25 minutes | 257 lecture(s)

Une campagne de sensibilisation au profit des élèves et leurs parents a été lancée, ces derniers jours, par la sûreté de wilaya de Tizi-Ouzou sur les dangers de l’internet, en général, et les jeux «La baleine bleue» et «Meriem», en particulier.

Des rencontres de proximité ont été organisées dans plusieurs établissements scolaires par des experts et des psychologues. «Notre objectif est de mettre en garde les élèves et leurs parents sur le danger qui guettent les enfants. Nous avons mis l’accent sur les conséquences néfastes de la mauvaise utilisation d’internet», nous dit un membre de la sûreté de wilaya, durant un cours dispensé aux athlètes de l’école de judo «Le Samouraï» de la ville de Tizi-Ouzou. L’entraineur, Smah Said, a saisi une opportunité, lors d’un stage d’hiver traditionnel de perfectionnement, afin d’organiser une rencontre de sensibilisation à ses disciples avec la sûreté de wilaya sur les jeux morbides de la «Baleine bleue» et «Meriem». Entourés d’une cinquantaine d’enfants, les deux policiers, invités à ce rendez-vous, ont expliqué, d’une manière pédagogique, l’impact de l’utilisation de cette arme à double tranchant, qu’est l’internet. «Si l’internet a beaucoup d’avantages dans le domaine de la recherche, il représente, néanmoins, un vrai danger. C’est pour cela, que vous devriez faire très attention à ce que vous faites, quand vous êtes connectés aux réseaux sociaux. Ne passez pas trop de temps avec vos PC et vos portables. L’internet devient, à la longue, une vraie drogue aux conséquences très néfastes», avertit un agent. Il ajoute «Vous avez, peut-être, entendu parler du jeu criminel de la «Baleine bleue». Ce jeu, qui est apparu en 2013 et propagé d’une manière effarante en 2016, constitue un vrai danger pour les enfants. Il vous invite à des défis pendant 50 jours, pour vous proposer, en dernier, un ultime défi qui est le suicide». Dans un silence religieux, l’intervenant cite, entre autres, quelques défis, à l’instar d’un petit tatouage, se réveiller à 4 heures du matin, pour voir un film d’horreur et ne pas parler avec les gens pendant une journée. Les défis, entre 30-49, proposent des films d’horreur et des musiques déprimantes, avant de passer à la dernière mission qui est le suicide. En ce qui concerne les symptômes et les signes annonciateurs, on signale l’isolement de l’enfant, l’agitation et la violence et un laisser-aller dans la scolarité. Pour tout contact, un numéro vert (104) est mis à la disposition des citoyens par la sureté de wilaya.

Farida Elharani