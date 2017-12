Le projet s’éternise !

Par DDK | Il ya 6 heures 26 minutes | 306 lecture(s)

Inscrit, en 2008, dans le cadre du PCD, et dont les délais de réalisation étaient de 7 mois au départ, le projet, qui porte sur la réalisation d’un tronçon de 7 kms reliant le CW01 à la RN34, s’éternise.Cet important projet devait désenclaver cette zone, voire toute la région. En effet, le tronçon est considéré comme étant une véritable porte ouverte autant sur la vallée d'Acif El-Hammam, le Djurdjura, la haute vallée du Sébaou que sur la vallée de la Soummam. À ce jour, quelques kilomètres ont été réalisés et d’autres viabilisés, et ce malgré certaines contraintes liées aux terrains rocheux et aux conditions climatiques, particulièrement difficiles. Ce tronçon, qui est très important pour la région, a couté, signale-t-on, 1.3 milliard au bout de l’année 2015. Les ex-responsables de la commune ont même sollicité, durant cette année là, la DTP pour leur octroyer 6 milliards de plus, afin de le finaliser. Néanmoins, ce tronçon traine et son inauguration tarde à se concrétiser. La réhabilitation de la RN34 sera bénéfique pour toute la région. La commune d’Akfadou, située à 70 kms à l’ouest de Béjaïa, attend impatiemment d’être reliée à la wilaya de Tizi-Ouzou via ce tronçon. Par ailleurs, le massif forestier d’Akfadou, avec ses 54 000 ha, a fait également l’objet d’une procédure de classification en parc naturel régional (PNR). Cette action attend également sa concrétisation. Pour rappel, celle-ci fut engagée par la wilaya, en concertation avec la Conservation des forêts, initiatrice d’une étude exhaustive de faisabilité. La démarche vise à préserver et valoriser ce territoire, doté d’un patrimoine naturel exceptionnel, mais qui se trouve soumis à diverses agressions. La forêt d'Akfadou, entre les wilayas de Tizi-Ouzou et Béjaïa, est l'un des plus importants massifs forestiers du pays. En outre, au sein de cette forêt, à 1 200 m d'altitude, se situe un lac naturel, appelé le «Lac noir», d'une étendue de 3 ha et d’une profondeur d’un mètre.

Rachid Z.