Journée scientifique sur le cancer du sein

Par DDK | Il ya 6 heures 57 minutes | 266 lecture(s)

L’association de lutte contre le cancer du sein, «Samia», d’Akbou, a organisé sa deuxième journée scientifique de formation médicale continue, au niveau de l’auditorium d’Aboudaou, à l’université d’Abderrahmane-Mira de Béjaïa, sous le thème: cancer du sein, de l'ovaire et du col de l'utérus. Cette journée a vu la participation de maîtres assistants en cancérologie et de professeurs en maladies cancéreuses, venus de six différentes wilayas. Ce rendez-vous, qui a pris une dimension nationale, est organisé au profit du corps médical et de la gente féminine. Information, prévention et sensibilisation sont au programme de cet événement scientifique. Pour rappel, une sage femme a survécu au cancer du sein avec l'aide d'infirmiers, médecins, aide-soignants et autres, qui ont rassemblé leurs efforts, afin de s'engager dans la lutte contre le cancer du sein et de créer cette association en 2011 à Akbou. Chaque année, leur engagement et mobilisation se renforcent, afin d'informer plus de femmes sur l'importance du dépistage précoce. Organisant des compagnes de sensibilisation, bénévolat, journées d'études et conférences sur le sujet, l'association veille à apporter une aide, à prévenir et à soutenir.

Rachid Z.