Les enseignants en formation

La direction de l’éducation de la wilaya de Tizi-Ouzou a programmé une quinzaine de jours de formation, pendant les vacances scolaires, au profit de 170 enseignants stagiaires des écoles primaires d’Aïn El Hammam, d’Iferhounen et de Larbaa Nath Iraten. Issus du dernier concours de l’éducation, les stagiaires, encadrés par une douzaine d’inspecteurs, ont été regroupés au lycée Mustapha Ben Boulaïd d’Aïn El Hammam. Les jeunes maîtres ont été répartis en six ateliers. Chaque groupe devait, alors, exécuter les tâches qui lui étaient assignées, sous la direction de deux inspecteurs. Au programme de cette formation, M. Aït Habib, inspecteur administratif, nous apprend que les stagiaires ont eu à suivre, particulièrement, des cours de pédagogie, d’informatique, de législation, d’éthique et autres, des matières qui leur permettront de dispenser leurs cours avec plus d’atouts, alors qu’auparavant, les enseignants, sans aucune formation, étaient voués à eux-mêmes. «Cette formation se déroule en trois phases, dont la première a eu lieu, au mois de juillet dernier, et la troisième, au mois de mars prochain, à l’occasion des vacances de printemps. Les stagiaires bénéficieront d’une attestation de succès, une pièce qui doit être jointe au dossier de leur titularisation. Pour un complément de formation, ils sont encadrés régulièrement par des enseignants formateurs qui se déplacent dans leurs classes, ou les reçoivent dans les leurs. Il est à rappeler que, pour la seconde année consécutive, le lycée Mustapha Ben Boulaïd a été désigné «centre de formation». Son proviseur, dit-on, a mis à la disposition des encadreurs tous les moyens matériels, dont dispose l’établissement, afin de mettre les stagiaires dans de bonnes conditions. Il est à noter également que ces derniers temps, les stagiaires bénéficient seulement d’une collation dans la matinée et que le déjeuner n’est plus assuré comme il l’était il y a peu. Les maîtres, qui viennent des communes éloignées, sont contraints de se prendre en charge. Austérité oblige.

