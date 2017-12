Beaucoup plus lourd cette année

Par DDK | Il ya 6 heures 53 minutes | 281 lecture(s)

La Protection civile de la wilaya de Béjaïa a présenté le bilan de ses interventions durant l’année 2017.

Mille sept cent seize (1 716) accidents de la circulation, y compris trois accidents ferroviaires, ont été dénombrés lesquels ont occasionné 64 décès et 2 085 blessés. Ils se sont produits, selon le communiqué de la Protection civile, sur tous les axes routiers de la wilaya mais l’hécatombe a été enregistrée sur les RN 9 et 26. La période la plus meurtrière sur les routes se situe entre mai et octobre (44 décès sur les 64). L’année d’avant, il a été enregistré 1 827 accidents ayant fait 66 morts et 2 213 blessés et les RN 24, 26 et 9 étaient, toujours et malheureusement, en pôle position. La période la plus meurtrière a été, également, de mai à octobre (49 morts sur les 66). Les éléments de la Protection civile ont eu, aussi, à intervenir 14 053 fois pour des accidents domestiques ayant fait 2 320 blessés et pour l’évacuation de 11 627 malades. Durant la période allant du 1er juin au 31 octobre, les pompiers ont également mené une campagne de lutte contre les feux de forêts et de récoltes. En tout, ce sont 2 252 incendies qui ont été enregistrés dont 122 feux en milieu urbain. Les dégâts occasionnés par les 1 103 incendies enregistrés durant la période suscitée, sont de l’ordre de 4 095,25 hectares de végétation, 460 hectares d’arbres fruitiers soit 7 403 unités, 13 ovins et caprins calcinés, deux véhicules, deux poulaillers, 1 713 bottes de foin et de paille, 159 ruches et une dizaine d’habitations léchées par les flammes. Pour 2016, il y a eu 2 684 hectares de végétation ravagés et 6 302 arbres fruitiers partis en fumée. Étant une wilaya forestière mais aussi balnéaire, les pompiers, en guerre contre les incendies, ont aussi été aux côtés des touristes venus visiter la région durant la période estivale. 33 est le nombre de plages surveillées au niveau du littoral de la wilaya, lesquelles ont reçu la visite de près d’une dizaine de millions de baigneurs. Les surveillants de baignade et les pompiers ont eu à intervenir 7 128 fois pour sauver, d’une noyade certaine, 3 758 baigneurs, 360 à bord d’embarcations, soigner sur place 2 752 d’entre eux et évacuer 250 autres vers les unités de soin. Hélas, il y a eu 23 décès par noyade au niveau des plages de la wilaya. Durant la saison estivale de 2016, il y avait 34 plages de surveillées lesquelles ont enregistré près de sept millions de baigneurs, dont 14 d’entre eux sont décédés par noyade. Dans le cadre de l’exécution du programme de prévention et de sensibilisation sur les différents risques, tracé par la Direction générale de la Protection Civile, Direction de la prévention, sous-direction des statistiques et de l’information, le chargé de communication, le commandant Soufi, expliquera que la Direction de la Protection Civile de la wilaya de Béjaïa a organisé plusieurs activités de sensibilisation sur divers risques, soit seuls ou en collaboration avec d’autres organismes ou structures concernés.

A Gana.