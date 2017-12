Des jeunes d’Akbou et Aït R’zine invités au Maroc

Par DDK | Il ya 6 heures 54 minutes | 355 lecture(s)

L’association étoile culturelle d’Akbou, en partenariat avec Isaaf Jerada du Maroc, organise un échange culturel sous le slogan «Démocratie participative et intégration sociale» qui aura lieu au Maroc du 2 au 7 janvier 2018. Cet échange inter-associatif entre dans le cadre du projet «Pépinière de jeunes 2». À cet effet, 5 jeunes des Conseils communaux de jeunes (CCJ) de Biskra, Skikda, Ait R’zine et Akbou effectueront un déplacement du 2 au 7 janvier 2018 au Maroc. L’objectif de cette rencontre est d’échanger les bonnes pratiques avec leurs camarades marocains, soulignent les responsables de l’Etoile culturelle d’Akbou, partie prenante dans ce partenariat. À rappeler que dans le cadre du même projet "Pépinière de jeunes 2", 14 jeunes des différents CCJ du pays ont effectué un déplacement du 30 novembre au 6 décembre 2017 pour échanger les bonnes pratiques avec leurs camarades tunisiens. Cet échange fut l’œuvre d’un partenariat né entre l’association étoile culturelle d’Akbou et le club culturel Ali Balahouane de Tunisie. Au niveau de la maison de jeunes de Rjich (Sousse), une rencontre avec des jeunes de la ville d’El Mahdia, un échange avec la maison de jeunes Sidi Bou Ali à Sousse et avec l’'association (APEC) furent au programme de cet échange entre associations. Par ailleurs, l’association Etoile Culturelle d'Akbou a organisé la 11e rencontre poétique Amazigh de la Soummam et ce du 21 décembre au 24 décembre à la salle de spectacle de la maison de jeunes A/Fares. Cette rencontre a été un hommage à Ahmed Lahlou et Mourad Rahman. Ce rendez-vous des «alchimistes du verbe» a vu la participation de 70 poètes venus de plusieurs régions du pays déclamer leurs poèmes.

Rachid Z.