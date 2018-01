Le FFS compose avec le RND !

Par DDK | Il ya 7 heures 23 minutes | 329 lecture(s)

L’exécutif de la nouvelle APC de Draâ Ben Khedda a été installé dans la matinée de jeudi dernier.

Les dix-neuf nouveaux élus de la nouvelle assemblée se sont réunis dans la salle de délibérations de l’APC sous la présidence du nouveau maire, Mustapha Bouarour. Deux points étaient inscrits à l’ordre du jour de cette première rencontre, à savoir le règlement intérieur et l’installation des vice-présidents. Signalons que pour cette réunion, aucune absence n’a été signalée. Si pour le premier point, il n’a pas fallu des tractations pour son élaboration, le second point a nécessité des tractions de quelques jours et le FFS a choisi le RND (deux élus) pour composer son exécutif. Abordé en fin de réunion, le P/APC avance : «Aujourd’hui, nous poursuivons l’installation des segments de la gestion de la nouvelle APC qui a commencé par l’adoption du règlement intérieur. L’autre point a été l’installation de l’exécutif». Les quatre vice-présidents sont, selon les dires du maire Amar Sadi, Mestour Rachid, Ounaci Samir et Smaïl Boukris (ancien maire qui avait fait trois mandats successifs). Les trois premiers sont de la formation FFS et le 4ème du parti RND. Interrogé sur les commissions, le maire répond : «C’est prévu pour la prochaine assemblée. Nous allons associer tout le monde, aucune exclusion ne sera faite pour toute bonne volonté travaillant dans l’intérêt de la population de Draâ Ben Khedda. Les deux élus RND se sont affichés publiquement prêts à travailler avec nous (FFS) et les autres : FLN et HMS ne voient pas d’inconvénients à le faire et à adhérer à notre démarche qui ne peut être que dans l’intérêt de la population qui nous a conduits jusqu’ici !» Quant aux commissions, ajoutera-t-il : «elles seront installées ultérieurement. D’ailleurs, une réunion est prévue dans ce sens, dans une dizaine de jours et nous ferons en sorte que les choses se passent dans de meilleures conditions». Smaïl Boukris, tête de liste RND, ne cache pas lui aussi sa satisfaction : «Nous sommes convaincus que nous travaillerons dans de bonnes conditions et ferons en sorte que la commune de Draâ Ben Khedda retrouve son aura. Nous sommes là pour collaborer et comme première action, nous donnerons de véritables coups de balais pour nettoyer la commune !»

M A Tadjer