Installation de l’exécutif et des commissions sans couacs

DDK | Il ya 7 heures 24 minutes

La nouvelle assemblée populaire de la commune de M'Chedallah a adopté, jeudi dernier, sa première délibération sur un air de sérénité et dans une ambiance de fête, au moment où la majorité des citoyens de cette commune de l’est de la wilaya de Bouira retenaient leur souffle et s'attendaient à des remous et des accrochages, eu égard à la composante diversifiée de cette nouvelle APC et une campagne électorale féroce. Pour rappel, les résultats des dernières élections n’ont donné une majorité absolue à aucune formation politique sur les 19 sièges que compte cette APC. Le FFS qui est sorti vainqueur avec 7 sièges, était suivi de près par la liste RCD du maire sortant avec 5 sièges, de la liste indépendante "le renouveau" qui a déroché 3 sièges, et enfin du PRA et du FLN qui ont obtenu deux sièges pour chaque formation politique. L’exécutif communal a été installé suite à une alliance concoctée entre les sept élus majoritaires du FFS avec les deux élus du FLN, ainsi qu’un seul élu sur la liste du RCD. Suite à cette alliance, une situation de blocage a été évitée et une majorité de 10 élus sur 19 s’est donc formée, chose qui permettra la convocation de cette première assemblée très attendue par les citoyens de l’ex-Maillot. Ainsi, au cours de cette première réunion ouverte tenue en présence des élus mais aussi de citoyens de la commune, le premier à prendre la parole était le nouveau maire M. Kaci Iddir, élu sous les couleurs du FFS, et qui après avoir présenté ses adjoints et les membres de l’exécutif au nombre de cinq élus, passera ensuite à la désignation des trois délégués détachés au niveau des trois antennes administratives de Raffour, Vou Aklane et Ath Yekhlef. Après ce premier point, le maire est passé à la constitution des commissions permanentes au nombre de quatre, selon la réglementation en vigueur et en application du code communal. Il s'agit des commissions de l'économie et finances, de la santé et l’hygiène, de l'aménagement du territoire, l'urbanisme, tourisme et l'artisanat, et enfin de la commission socioculturelle et sportive. Chacune des commissions est composée de cinq membres, cela en parallèle à la constitution de deux commissions supplémentaires chargées respectivement de l'inventaire et de l'adjudication. Il est à noter que lors de la désignation des membres de ces commissions, il a été tenu compte de la représentativité politique de la nouvelle assemblée composée du FFS parti majoritaire, du RCD, du FLN, du PRA et des indépendants. La totalité de ces partis sont représentés au sein des commissions. Notons aussi que lors de son intervention d'ouverture des travaux, le nouveau maire annoncera : «Comme on s'est engagé durant la campagne électorale, l'année 2018 sera consacrée en priorité au secteur de l'éducation». Il annoncera dans la foulée l'attribution d'une enveloppe financière de l'ordre de 670 millions de centimes destinée aux opérations de rénovations, d’entretien et d’équipements des écoles primaires de cette commune. La cérémonie a été clôturée par l'approbation à l'unanimité du budget primitif de l'année 2018.

Oulaid Soualah