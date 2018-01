L'exécutif installé à voix égales

Par DDK | Il ya 7 heures 24 minutes | 302 lecture(s)

Le nouveau président de l'APC de Mechtras a pu installer son exécutif communal, au terme d'une assemblée ordinaire tenue, hier, à la mairie. A la faveur d'un vote à main levée auquel ont pris part 14 élus et un autre par voie de procuration, la proposition du maire de constituer un exécutif issu dans sa totalité de la liste indépendante Izuran, a eu l'aval de 7 élus sur les 15 que compte l'Assemblée. L'abstention d'un élu FLN et le ralliement d'un élu RCD qui a préféré mandater un élu de la liste Izuran pour voter en son nom et place, ont donné lieu à une égalité de voix. La voix du président étant prépondérante, la délibération portant la constitution de l'exécutif sera approuvée par la tutelle. Ce scénario, auquel beaucoup d'observateurs locaux ne s'attendaient pas, profitera au président de l'APC, du fait que les quatre vice-présidents, en l'occurrence Benakli Essaid, Ben Amrane Mohamed, Larbani Mahfoudh et Dahmani Mohamed Akli, sont tous des élus de la liste Izuran. Quant aux commissions, Omar Cheballah, installé officiellement au début du mois dans ses fonctions, a annoncé qu’il procèdera à leur installation prochainement.

Merzouk Haddadi.