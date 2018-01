150 places pédagogiques d’aide-soignants ouvertes

Par DDK | Il ya 7 heures 21 minutes | 321 lecture(s)

Un quota de 150 places pédagogiques a été accordé par le ministère de la Santé à la wilaya de Béjaïa pour une formation d’aide-soignants, qui se déroulera à l’école de formation paramédicale d’Aokas, indique un responsable de la direction régionale de la santé, de la population et de la réforme hospitalière. Un concours sur épreuves, pour désigner les étudiants éligibles à cette formation, sera organisé, le 10 février prochain. Les candidats ont jusqu’au 17 janvier, pour déposer leurs dossiers de candidature, au niveau de cette école, affirme la même source. Les étudiants, qui sont concernés par ce concours, sont ceux ayant un niveau terminal dans les filières scientifiques. L’objectif principal de cette formation est le renforcement du personnel infirmier dans le secteur de la santé de la wilaya de Béjaïa, en répondant aux besoins croissants, exprimés par un grand nombre de structures sanitaires, notamment celles nouvellement inaugurées. La durée de la formation de ces futurs aide-soignants, qui «auront à assurer l’hygiène et les soins de base», est de 2 ans. Une fois leur formation terminée, les aide-soignants diplômés seront recrutés, à travers des postes budgétaires, et affectés dans les différentes structures de santé existantes dans les 19 daïras que compte la wilaya de Béjaïa.

B. S.