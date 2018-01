89 décès dans 284 accidents de la route

Par DDK | Il ya 7 heures 20 minutes | 290 lecture(s)

Pas moins de 89 personnes ont été tuées dans 284 accidents, survenus sur les différentes routes de la wilaya de Béjaïa, durant l’année 2017, selon un bilan annuel établi par le groupement de la gendarmerie nationale de Béjaïa. Ces accidents de la route, dont 201 corporels et 76 mortels, ont fait également 458 blessés, plus ou moins graves, a précisé la même source. Si le nombre d’accidents et de blessés, recensé en 2017, a baissé comparativement à 2016, où l’on a enregistré 373 accidents et 631 blessés, le nombre de décès a, quant à lui, augmenté d’une seule victime. Par ailleurs, la RN26, reliant Béjaïa à Alger, via la région de la Soummam, est la plus meurtrière. Elle était le théâtre de 75 accidents de la circulation, durant l’année 2017, contre 58 accidents, survenus sur la RN9, a souligné le même bilan.

B. S.