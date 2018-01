Des boulangers appelés devant le juge

Par DDK | Il ya 7 heures 23 minutes | 491 lecture(s)

L’affaire de l’augmentation du prix de la baguette de pain refait surface dans la wilaya de Béjaïa.

En effet, suite à la décision prise à Béjaïa par le bureau local de l’Association nationale des commerçants et artisans (ANCA) d’augmenter le prix du pain à 15 DA, des boulangers de Kherrata, Sidi Aïch et Tamridjt ont été destinataires de PV et font l’objet de poursuites judiciaires. C’est ce qu’annonce, dans une requête adressée au wali et au P/APW, le bureau de Béjaïa de l’ANCA. «Nous sommes surpris que ces PV interviennent après que tout est entré dans l’ordre. Nous sommes outrés de ces poursuites dont sont l’objet plusieurs boulangers», écrit le président du bureau. Pour rappel, les boulangers de la wilaya de Béjaïa avaient décidé, à l’issue d’une assemblée tenue en novembre dernier, d’augmenter le prix de la baguette de pain de 250 grammes à 10 DA, alors qu’il est fixé à 7,5 DA par l’Etat. Mais cette augmentation a fait réagir les citoyens qui ont boycotté le pain. Pour leur part, les boulangers ont justifié le recours à cette hausse unilatérale par «l’insuffisance de leur marge bénéficiaire», ce qui aurait contraint plusieurs d’entre eux de cesser leur activité. Le nombre de boulangeries n’a en effet pas cessé de baisser ces dernières années à Béjaïa. En dix ans, il est passé de 500 à seulement 150 artisans toujours en activité actuellement. Pour rappel, des contrôleurs des prix ont fait des descentes chez de nombreux boulangers de la wilaya qui ont ensuite été convoqués par la direction du commerce pour s’expliquer. Mais la fédération des boulangers est restée inflexible quant à l’augmentation du prix du pain, enclenchant même un mouvement de grève. Pour le directeur du commerce, l’augmentation est illégale, d’autant qu’elle concerne un produit subventionné par l’Etat, aggravée par une diminution du poids de la baguette. Intervenant sur les ondes de la radio locale, le responsable avait par la suite annoncé : «Des mesures seront prises à l’encontre des boulangers», rappelant que le dossier était sur le bureau du ministre du Commerce. Ces mesures ont donc été mises en application il y a quelques jours et certains boulangers sont poursuivis en justice.

Rachid Z.