Des touristes annabis à l’ex-Michelet

Une vingtaine de personnes de tout âge, résidant à Annaba, viennent séjourner pendant trois jours dans la région d’Aïn El-Hammam. «Nous sommes venus découvrir la région qu’on ne connaissait pas et nous ne sommes pas déçus. Un accueil chaleureux nous a été réservé par la population», dira un quadragénaire visitant l’endroit. Lors de la soirée du réveillon, animée par un DJ, plusieurs familles, venues de Mostaganem, d’Alger et d’ailleurs, pour passer la soirée du nouvel an, se sont jointes aux visiteurs annabis, pour profiter de la fête. Cette activité n’est pas étrangère aux fonctionnaires de la DJS d’Annaba qui faisaient partie du groupe des randonneurs. Ces derniers devaient, dès le lendemain, profiter de leur présence dans la région, afin d’effectuer quelques sorties. La première promenade les a menés, d’abord, dans la commune d’Aït Yahia pour un pèlerinage sur la tombe de Hocine Aït Ahmed. Ensuite, dans l’après midi, les Annabis s’étaient rendus à Tiferdoud, situé à un kilomètre de leur lieu d’hébergement. Dans la ville de l’ex-Michelet, bien qu’elle n’ait rien d’autre à offrir que la beauté des paysages environnants, les visiteurs ont eu à s’entretenir avec la population qui les a surpris par son accueil. Depuis que l’ancien «hôtel du Djurdjura» a été aménagé en auberge de jeunesse, sous la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya de Tizi-Ouzou, des touristes étrangers ne cessent de venir passer quelques jours dans cet endroit qu’ils trouvent magnifique. En plus de l’auberge qui offre une vue imprenable sur le Djurdjura, les nombreux sites touristiques, non encore mis en valeur, sont souvent visités par les hôtes de l’ex-Michelet. Les autorités locales doivent penser à mettre ces sites en valeur, afin que cette région devienne une destination touristique privilégiée.

