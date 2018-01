La formation de fromagers relancée

Par DDK | Il ya 6 heures 49 minutes | 289 lecture(s)

Après l’avoir arrêtée momentanément ces dernières années, la Chambre de l’artisanat et des métiers de Béjaïa renoue avec la formation en fabrication de fromage traditionnel. Elle prévoit de lancer des sessions de trois jours pour le niveau 1 et de quatre jours pour le niveau 2. Celles-ci se feront sous forme de cours pratiques de sept heures par jour au niveau de la maison de l’artisanat de Sidi Ali Lebher. La formation portera sur une initiation à «la fabrication du fromage traditionnel», informe-t-on. Une conception qui permettra aux anciens de perfectionner leurs connaissances sur la fabrication de fromage et aux nouveaux d’en faire une découverte. Ces formations fourniront, dans la foulée, les bases pour ceux qui souhaiteraient ouvrir leur propre fromagerie, précise-t-on. C’est d’ailleurs le but assigné à ces rencontres du fait qu’elle ciblent les jeunes qui veulent se lancer dans la fabrication du fromage, perfectionner leurs techniques et acquérir des connaissances de base. Les formations se feront sous la houlette d’experts en la matière et elles seront sanctionnées par des certificats délivrés par la Chambre de l’artisanat et des métiers de la wilaya de Béjaïa. Ces documents seront le sésame pour ouvrir droit à un crédit bancaire, à l’établissement d’un registre de commerce et à la délivrance d’une carte d’artisan, fera remarquer un cadre du secteur. Hormis ces dites formations, la maison de l’artisanat de Sidi Ali Lebher forme, à longueur d’année, en système de courte durée des coiffeuses, des couturières, des pâtissiers spécialisés en gâteaux traditionnels, et depuis quelques temps, des peintres et des maçons. Il y a aussi la formation faite en partenariat avec le bureau international du travail (BIT) qui consiste à initier, en une semaine, les jeunes à la création et à la gestion d’entreprise. Pour ce qui est des formations de longue durée, c’est à dire sur un trimestre, elles ont trait à la poterie, à la pâtisserie et au pain traditionnel. L’autre structure du secteur, le centre de l’artisanat de la station balnéaire d’Aokas assure également des formations au profit des jeunes et des moins jeunes. Il s’agit de formations de perfectionnement de courte durée, pendant trois jours, au profit des coiffeuses et des couturières. Les deux établissements organisent aussi des formations d’initiation à l’informatique, mais toutes les formations ne peuvent être lancées qu’une fois le nombre minimum de stagiaires requis est atteint. Généralement, il doit être supérieur à quinze et inférieur à vingt afin que la formation soit efficace, soulignera notre interlocuteur. Avec le rajout de formations de peintres et de maçons, la Chambre de l’artisanat tend à remplacer les centres de formation professionnelle créés justement pour cette mission de formation des petits métiers manuels.

A Gana.