Seuls 20 753 enfants vaccinés

Par DDK | Il ya 8 heures 12 minutes | 298 lecture(s)

Une note ministérielle a été adressée à la direction de la santé publique, afin de poursuivre la campagne de vaccination contre la rougeole, les oreillons et la rubéole (ROR), dont la clôture était prévue pour demain.

Cette mesure a été prise, pour permettre à tous les enfants de se vacciner, apprend-t-on du responsable des services de la prévention sanitaire de la wilaya. Seulement 20 753, sur 162 262 enfants, âgés entre 6 et 15 ans, ont été vaccinés contre la rougeole, les oreillons et la rubéole (ROR) à Tizi-Ouzou, depuis le lancement de la campagne de vaccination en décembre dernier. En effet, la campagne a connu un début timide, et progressivement, des taux élevés ont été enregistrés, notamment durant les journées du 1, 2, 3 et 4 janvier denier, précise le même responsable. Il est à rappeler que la campagne de vaccination contre la rougeole, les oreillons et la rubéole (ROR) a été lancée le 21 décembre dernier à Tizi-Ouzou. Cette campagne touchera, pour rappel, au moins 162 262 enfants sur tout le territoire de la wilaya. Cette dernière a bénéficié d’un quota de 234 000 doses de vaccin, réparti à travers les 61 centres mobilisés pour cette campagne. L’opération de vaccination se déroulera parallèlement dans l’ensemble des EPH et EPSP que compte la wilaya. Cela devrait permettre de prendre en charge les enfants scolarisés du cycle primaire et moyen. Les services de la prévention lancent un appel en direction des parents d’élèves, afin de se rapprocher des EPH et des EPSP, les plus proches de leur commune, pour vacciner leurs enfants, un vaccin qui leur procurera l’immunité nécessaire contre ces maladies contagieuses. Si une femme enceinte contracte la rubéole, le risque que son fœtus souffre d’anomalie congénitale est très élevé, d’où l’objectif de cette campagne. S’agissant de l’évaluation de la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière, lancée en octobre dernier, le taux d’avancement a atteint les 98%, soit 43 000 doses de vaccin consommées sur un total de 44 480 doses. Il est à signaler que la compagne se poursuivra jusqu’au mois de mars 2018. Pour rappel, cette opération de vaccination concerne les personnes âgées, les personnes qui présentent des pathologies bronchiques, celles atteintes de maladies chroniques, les femmes enceintes ainsi que le personnel soignant. Il est à rappeler également que la grippe est imprévisible et peut être grave, et même mortelle, pour les personnes qui présentent un facteur de risque.

Nadia Rahab